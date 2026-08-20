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Общество

Работы молодых режиссёров покажут на фестивале «Кассета с родительской полки» в Пскове

На III Международном молодёжном кинофестивале «Кассета с родительской полки», который впервые пройдёт в Пскове в креативном пространстве «Лофт» 22 августа, можно будет увидеть работы молодых режиссёров. Об этом рассказала креативный программный директор кинофестиваля Дарья Сергеева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 20 августа.

Фото: ПАИ

«Режиссёры нашего кинофестиваля снимают о том, что их волнует. Среди них и те, кто никогда не обучался режиссуре, и те, кто учится в профильных университетах, например, во ВГИК. Недавно от жюри поступил вопрос, а почему у вас так много фильмов из ВГИК. А мы, когда отбираем, даже не смотрим на это. Есть много разных киношкол, в том числе и независимых. Мы не обращаем внимание, кто финансировал фильм или где он был сделан. Нам важны ощущения от самого фильма», – отметила Дарья Сергеева.

Она добавила, что свою работу на участие в фестивале может подать любой желающий. Главное – содержание фильма. Кроме того, зрители после окончания каждого блока программы смогут по видеосвязи задать режиссёрам вопросы и поделиться эмоциями.

«Наши художники открыты к диалогу», – подчеркнула гость студии.

Напомним, на фестивале в Пскове покажут 26 лучших короткометражных фильмов из более чем 700 заявок, поступивших из Испании, Франции, Армении и других стран. Программа включает пять блоков: анимацию от «2Х2», конкурсную анимацию, игровое, экспериментальное и документальное кино. Вход на все показы свободный.

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