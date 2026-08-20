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Участникам клуба «Za СВОих» рассказали, как открыть своё дело

Для вернувшихся бойцов и их близких прошло заседание клуба «Za СВОих» в псковском Кадровом центре «Работа России». Мероприятие было посвящено предпринимательству и мерам государственной поддержки, сообщили ПАИ в областном центре занятости населения.

Фото: областной центр занятости населения

Главным событием встречи стала консультация специалиста центра «Мой бизнес». Членам клуба рассказали, какими мерами господдержки можно воспользоваться при открытии своего дела, как открыть свой бизнес. А также, какие образовательные услуги, курсы по предпринимательской деятельности доступны участникам СВО и их семьям. В беседе приняли участие и жёны героев, так как наравне с бойцами они имеют право воспользоваться мерами государственной поддержки и открыть собственное дело.

Напомним, что клубы открыты при каждом Кадровом центре с 2025 года и подобные встречи проводятся на регулярной основе. Так, с начала 2026 года было проведено 48 встреч в 24 районах Псковской области. Всего за это время в них приняли участие 65 бойцов и членов их семей. В клуб входят ветераны, их семьи, координаторы фонда «Защитники Отечества», работодатели и специалисты Кадрового центра. Главная цель клуба – оказать поддержку защитникам нашей страны и их близким по трудоустройству и адаптации. Рассказать о доступных вакансиях на рынке труда, провести разнообразные тренинги, мастер-классы и круглые столы.

Кроме того, за каждым ветераном СВО в кадровых центрах «Работа России» закрепляется персональный куратор – карьерный консультант. Он помогает составить индивидуальный план по трудоустройству, помогает с профориентацией, подбором образовательных программ, составлением резюме, подготовкой к собеседованиям и социальной адаптацией.

Ранее сообщалось, что в Псковской области 17 семей участников СВО заключили социальные контракты.

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