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Общество

Охранная фирма пожаловалась в псковское УФАС на действия «Горводоканала»

В УФАС по Псковской области поступила жалоба от ООО «Охранная организация «М-Безопасность» на действия организатора торгов — муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, жалоба касается запроса предложений на оказание услуг по охране объектов незавершённого строительства водозабора подземных вод на улице Леона Поземского, 145 в Пскове и в дереве Солоново Псковского района.

Рассмотрение жалобы назначено на 14:30 28 января и будет проходить в Пскове на улице Кузнецкой, 13.

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