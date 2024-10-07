Псковскую молодёжь приглашают на встречу с Дмитрием Яковлевым

18:19, 07 октября 2024, ПАИ

Встреча с врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрием Яковлевым пройдёт в Доме молодёжи Пскова 9 октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

На встрече можно узнать о последних новостях и инициативах в сфере молодёжной политики, задать вопросы и получить ответы напрямую от руководителя профильного ведомства, а также предложить свои идеи и поучаствовать в обсуждении молодёжной повестки.

Встреча пройдёт по адресу улица Конная, 2 (Дом молодёжи). Необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Яковлев занял первое место в сентябрьском медиарейтинге руководителей органов исполнительной власти.