На 47,4% выросла заболеваемость ОРВИ в Псковской области за прошедшую неделю

18:10, 21 января 2019, ПАИ

С 14 по 20 января в Псковской области зарегистрированы 3 тыс. 437 случаев заболеваний ОРВИ, в том числе 1 тыс. 776 - в городе Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора, заболеваемость повысилась относительно предыдущей недели на 47,4%, что выше недельного эпидемического порога на 9,5%. В Пскове заболеваемость ОРВИ выросла на 33,7%, эпидпорог превышен на 13,8%.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. Выявлены 80 случаев ОКИ, из них 33 - в Пскове.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты выполнили 16 лабораторных (микробиологических) исследований воды и проверили 60 проб смывов, все они соответствуют требованиям.

Сотрудники управления за неделю составили 17 протоколов об административных правонарушениях. Выданы 4 предписания об устранении нарушений и 4 представления.