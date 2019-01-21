0
18:28
Псковичка Анастасия Тельнова в составе сборной России стала победителем международного хоккейного турнира в США
18:23
Алексей Боженов: Премия «Народное признание» — минута славы для всего Гдова
18:06
В первый в 2019 году «Тур по новостройкам» повезет своих читателей «КП-Псков» 26 января
17:45
Михаил Ведерников стал лидером медиарейтинга губернаторов СЗФО за 2018 год
17:34
Замдиректора ГТРК «Псков»: Мы рады, что программа «Своё дело» имеет резонанс и приносит пользу
17:26
Более 4 тысяч тонн рыбы выловили псковские рыбаки в 2018 году
16:36
По следу зверя
Еще новости
Общество

На 47,4% выросла заболеваемость ОРВИ в Псковской области за прошедшую неделю

С 14 по 20 января в Псковской области зарегистрированы 3 тыс. 437 случаев заболеваний ОРВИ, в том числе 1 тыс. 776 - в городе Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора, заболеваемость повысилась относительно предыдущей недели на 47,4%, что выше недельного эпидемического порога на 9,5%. В Пскове заболеваемость ОРВИ выросла на 33,7%, эпидпорог превышен на 13,8%.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. Выявлены 80 случаев ОКИ, из них 33 - в Пскове.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты выполнили 16 лабораторных (микробиологических) исследований воды и проверили 60 проб смывов, все они соответствуют требованиям. 

Сотрудники управления за неделю составили 17 протоколов об административных правонарушениях. Выданы 4 предписания об устранении нарушений и 4 представления.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичка Анастасия Тельнова в составе сборной России стала победителем международного хоккейного турнира в США
21 января 2019
Псковичка Анастасия Тельнова в составе сборной России стала победителем международного хоккейного турнира в США
Алексей Боженов: Премия «Народное признание» — минута славы для всего Гдова
21 января 2019
Алексей Боженов: Премия «Народное признание» — минута славы для всего Гдова
В первый в 2019 году «Тур по новостройкам» повезет своих читателей «КП-Псков» 26 января
21 января 2019
В первый в 2019 году «Тур по новостройкам» повезет своих читателей «КП-Псков» 26 января
Михаил Ведерников стал лидером медиарейтинга губернаторов СЗФО за 2018 год
21 января 2019
Михаил Ведерников стал лидером медиарейтинга губернаторов СЗФО за 2018 год
Замдиректора ГТРК «Псков»: Мы рады, что программа «Своё дело» имеет резонанс и приносит пользу
21 января 2019
Замдиректора ГТРК «Псков»: Мы рады, что программа «Своё дело» имеет резонанс и приносит пользу
Более 4 тысяч тонн рыбы выловили псковские рыбаки в 2018 году
21 января 2019
Более 4 тысяч тонн рыбы выловили псковские рыбаки в 2018 году
Лесной план утверждён в Псковской области
21 января 2019
Лесной план утверждён в Псковской области 2
«Ростелеком» предлагает жителям Псковской области смотреть ТВ через Wink бесплатно
21 января 2019
«Ростелеком» предлагает жителям Псковской области смотреть ТВ через Wink бесплатно 1

Идет загрузка...