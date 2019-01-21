Бойцы СОБР заняли первое место на соревнованиях по зимнему двоеборью среди команд псковской Росгвардии

17:49, 21 января 2019, ПАИ

Команда СОБР заняла первое место на соревнованиях по зимнему двоеборью среди команд Управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На первом этапе состоялись стрельбы из боевого оружия. По условиям соревнования, необходимо было поразить 4 мишени 8 выстрелами. Затем был дан старт лыжным гонкам, мужчинам предстояло преодолеть пять километров, женщинам – 3.

В результате, в командном первенстве, первое место заняла команда СОБР, второе – команда ОМОН, третье – команда управления территориального органа Росгвардии.

Награждая победителей, начальник регионального Управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов отметил, что качественное выполнение служебно-боевых задач неразрывно связано с физической подготовкой и поздравил росгвардейцев с отличными результатами.