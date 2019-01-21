Бойцы СОБР заняли первое место на соревнованиях по зимнему двоеборью среди команд псковской Росгвардии
Команда СОБР заняла первое место на соревнованиях по зимнему двоеборью среди команд Управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
На первом этапе состоялись стрельбы из боевого оружия. По условиям соревнования, необходимо было поразить 4 мишени 8 выстрелами. Затем был дан старт лыжным гонкам, мужчинам предстояло преодолеть пять километров, женщинам – 3.
В результате, в командном первенстве, первое место заняла команда СОБР, второе – команда ОМОН, третье – команда управления территориального органа Росгвардии.
Награждая победителей, начальник регионального Управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов отметил, что качественное выполнение служебно-боевых задач неразрывно связано с физической подготовкой и поздравил росгвардейцев с отличными результатами.