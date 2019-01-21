0
18:28
Псковичка Анастасия Тельнова в составе сборной России стала победителем международного хоккейного турнира в США
18:23
Алексей Боженов: Премия «Народное признание» — минута славы для всего Гдова
18:06
В первый в 2019 году «Тур по новостройкам» повезет своих читателей «КП-Псков» 26 января
17:45
Михаил Ведерников стал лидером медиарейтинга губернаторов СЗФО за 2018 год
17:34
Замдиректора ГТРК «Псков»: Мы рады, что программа «Своё дело» имеет резонанс и приносит пользу
17:26
Более 4 тысяч тонн рыбы выловили псковские рыбаки в 2018 году
16:36
По следу зверя
Еще новости
Общество

Бойцы СОБР заняли первое место на соревнованиях по зимнему двоеборью среди команд псковской Росгвардии

Команда СОБР заняла первое место на соревнованиях по зимнему двоеборью среди команд Управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На первом этапе состоялись стрельбы из боевого оружия. По условиям соревнования, необходимо было поразить 4 мишени 8 выстрелами. Затем был дан старт лыжным гонкам, мужчинам предстояло преодолеть пять километров, женщинам – 3.

В результате, в командном первенстве, первое место заняла команда СОБР, второе – команда ОМОН, третье – команда управления территориального органа Росгвардии.

Награждая победителей, начальник регионального Управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов отметил, что качественное выполнение служебно-боевых задач неразрывно связано с физической подготовкой и поздравил росгвардейцев с отличными результатами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичка Анастасия Тельнова в составе сборной России стала победителем международного хоккейного турнира в США
21 января 2019
Псковичка Анастасия Тельнова в составе сборной России стала победителем международного хоккейного турнира в США
Алексей Боженов: Премия «Народное признание» — минута славы для всего Гдова
21 января 2019
Алексей Боженов: Премия «Народное признание» — минута славы для всего Гдова
В первый в 2019 году «Тур по новостройкам» повезет своих читателей «КП-Псков» 26 января
21 января 2019
В первый в 2019 году «Тур по новостройкам» повезет своих читателей «КП-Псков» 26 января
Михаил Ведерников стал лидером медиарейтинга губернаторов СЗФО за 2018 год
21 января 2019
Михаил Ведерников стал лидером медиарейтинга губернаторов СЗФО за 2018 год
Замдиректора ГТРК «Псков»: Мы рады, что программа «Своё дело» имеет резонанс и приносит пользу
21 января 2019
Замдиректора ГТРК «Псков»: Мы рады, что программа «Своё дело» имеет резонанс и приносит пользу
Более 4 тысяч тонн рыбы выловили псковские рыбаки в 2018 году
21 января 2019
Более 4 тысяч тонн рыбы выловили псковские рыбаки в 2018 году
Лесной план утверждён в Псковской области
21 января 2019
Лесной план утверждён в Псковской области 2
«Ростелеком» предлагает жителям Псковской области смотреть ТВ через Wink бесплатно
21 января 2019
«Ростелеком» предлагает жителям Псковской области смотреть ТВ через Wink бесплатно 1

Идет загрузка...