III Большой фестиваль КВН пройдет в Пскове 26 января

22:40, 21 января 2019, ПАИ

26 января в 16:00 в Пскове состоится III Большой фестиваль КВН, приуроченный ко Дню Российского студенчества. На сцене Псковского областного колледжа искусств (улица Воеводы Шуйского, 2) выступят команды школьной и студенческой лиг КВН «Астра Видео», «Гремячей лиги КВН», сообщается в официальной группе мероприятия в социальной сети «Вконтакте».

Организаторы мероприятия - творческая компания Astra Video, студенческое правительство Пскова, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.



Вход по пригласительным. Подробнее о III Большом фестивале КВН в Пскове можно узнать в официальной группе мероприятия здесь>>>