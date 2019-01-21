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Общество

III Большой фестиваль КВН пройдет в Пскове 26 января

26 января в 16:00 в Пскове состоится III Большой фестиваль КВН, приуроченный ко Дню Российского студенчества. На сцене Псковского областного колледжа искусств (улица Воеводы Шуйского, 2) выступят команды школьной и студенческой лиг КВН «Астра Видео», «Гремячей лиги КВН», сообщается в официальной группе мероприятия в социальной сети «Вконтакте».

Организаторы мероприятия - творческая компания Astra Video, студенческое правительство Пскова, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.

Вход по пригласительным. Подробнее о III Большом фестивале КВН в Пскове можно узнать в официальной группе мероприятия здесь>>> 

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