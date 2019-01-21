В первый в 2019 году «Тур по новостройкам» повезет своих читателей «КП-Псков» 26 января

18:06, 21 января 2019, ПАИ

«Комсомольская правда – Псков» приглашает своих читателей отправиться в «Тур по новостройкам». Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания, 26 января жители и гости города смогут побывать в четырех жилых комплексах Пскова. В перечне ЖК «Европа» (Венская, 3 и Пражская 8/12), ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7), «Пятый элемент» (Инженерная, 110), «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10).

Для участников тура представители застройщика проведут экскурсию, покажут все предлагаемые покупателям схемы планировок квартир, расскажут о перспективах освоения микрорайонов, планах по строительству на прилегающей территории детских садиков и школ. Здесь же можно будет своими глазами увидеть, из каких материалов возводятся дома, пообщаться с мастерами.

Представители компании-застройщика ответят на все интересующие вопросы и о формах оплаты, расскажут о выгодных предложениях.

Также будет показана площадка на ул. Юности 15/130, где вскоре появятся два новых дома.

Отъезд от редакции «Комсомольской правды – Псков» (Пароменская, 21/33) в 11:00. Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.