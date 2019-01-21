Границы трёх кварталов на Завеличье уточнят в Пскове

19:39, 21 января 2019, ПАИ

21 января в Пскове под руководством заместителя главы администрации города Валентины Зубовой состоялось заседание согласительной комиссии по проведенным кадастровым работам уточнения границ трёх кварталов: улицы Кузбасской дивизии, Крестки и границы Пскова; улиц Западной, Байкова и границы Пскова; улиц Западной, Кузбасской дивизии и Восточного проезда.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии приняли участие исполняющий обязанности начальника управления по градостроительной деятельности администрации города Андрей Изюмов, специалисты, представители подрядчика.

Как отмечалось на совещании, в соответствии с муниципальным контрактом с ООО «ПрофКадастр» по этим трем кварталам были выполнены карты-планы территорий, где отражены одновременно все объекты (земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства). По этим вопросам ведется активная работа с Росреестром и Кадастровой палатой. Все материалы были своевременно размещены на официальном сайте города, чтобы все заинтересованные лица могли после ознакомления направить свои замечания и возражения. До настоящего времени проведено 7 рабочих групп по исправлению ошибок и корректировке, замечаний и возражений не поступило.

На заседании были представлены проекты карт-планов территорий данных кадастровых кварталов, разъяснены результаты выполнения комплексных кадастровых работ, порядок согласования местоположения границ земельных участков.

В течение 35 дней все заинтересованные лица могут подать в согласительную комиссию свои замечания и возражения. Если таковых не поступит, 12 марта акт согласования местоположения границ земельных участков в данных кадастровых кварталах будет утвержден. Следующее заседание согласительной комиссии запланировано на 11 марта.