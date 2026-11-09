В России зафиксировали случаи мошенничества против детей семи-восьми лет

12:29, 09 ноября 2026, ПАИ

Жертвами мошенников стали дети семи-восьми лет. Несколько таких случаев зарегистрировали в разных регионах России, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

По её словам, это малыши, которые только-только взяли в руки смартфоны и планшеты. Случаи обмана детей такого возраста официально зарегистрированы и подтверждены.

Александра Пожарская отметила, что все эти случаи объединяет одна схема: атака в игровых чатах. Мошенники убеждали ребёнка взять смартфон родителей, войти в банковское приложение и перевести деньги на указанные счета.