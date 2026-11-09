Руководитель сети фитнес-клубов станет гостем программы «Бизнес-ланч»

12:42, 09 ноября 2026, ПАИ

Руководитель сети фитнес-клубов «С-Фитнес» Георгий Пономарёв станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 ноября, в 14:00.

В эфире обсудят, какие решения позволяют фитнес-клубам переживать критичные перемены; какие меры поддержки действительно помогали в сложные времена и чего не хватает бизнесу в спорте; насколько сегодня выгодно открывать фитнес-клуб в Пскове; каков минимальный объём инвестиций и за сколько лет реально окупить такой проект; за что клиенты готовы платить фитнес-клубу и почему остаются на годы; кто и как готовит фитнес-тренеров и какие качества обязательны в этой профессии.

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00 на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове.

Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».