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Общество

На участке в Пскове завершают масштабную реконструкцию напорных трубопроводов канализации

Масштабная реконструкция напорных трубопроводов канализации на участке от насосной станции на улице Ивана Головко до улицы Вокзальной подходит к концу в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе МП Пскова «Горводоканал».

Фото здесь и далее: пресс-служба МП Пскова «Горводоканал»

Проект предусматривает замену изношенной канализационной сети и прокладку двух полиэтиленовых трубопроводов диаметром 300 миллиметров – каждый протяжённостью 526,5 метра. Наличие двух параллельных трубопроводов позволит оперативно перенаправлять сточные воды в случае возникновения аварийных ситуаций.

На сегодня первая нитка участка канализационной сети полностью протянута и вскоре будет запущена в работу. Прокладку второго параллельного трубопровода планируется завершить в течение ноября 2026 года.

По словам главного инженера МП Пскова «Горводоканал» Андрея Алябьева, проводимая реконструкция усложнялась сразу несколькими факторами: трасса трубопроводов проходит вплотную к домам частного сектора, дороги здесь слишком узкие для свободного подъезда и манёвров спецтехники, на участке расположено множество других инженерных коммуникаций. Помимо перечисленного дополнительно ситуацию усложнила близость железной дороги, что потребовало особых мер безопасности и дополнительных согласований.

С учётом перечисленных сложностей для минимизации воздействия на городскую инфраструктуру и дорожное полотно специалисты применили современные бестраншейные методы. В частности, было произведено разбуривание существующей трубы с заменой на новую, а на участке под проезжей частью улицы Советской Армии частично применён метод «Роллдаун». Суть последнего в том, что полиэтиленовая труба сжимается и протаскивается внутрь старой трубы. Это позволило обойтись без вскрытия дорожного полотна и остановки движения транспорта, что было бы весьма критично для данного района.

Обновлённая канализационная система обеспечит более стабильную и безопасную работу канализации и снизит вероятность и последствия аварийных ситуаций в будущем.

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