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Директор школы из Острова: «Губернаторский дневник» – это школа характера

Директор школы № 4 Острова Валентина Чиркунова рассказала, почему участие в акции «Губернаторский дневник» для её учеников – дело чести.

Фото предоставила Валентина Чиркунова

«Это важная и нужная акция. Она стимулирует ребят к учёбе и активной жизни! – заявила руководитель образовательного учреждения. – Прошлогодние победительницы акции Ксения Кононенко и Карина Бикмухаметова – две наши звёздочки. Они пример для ребят в учёбе и общественной жизни, наши активистки, пример во всех сферах».

По её мнению, «Губернаторский дневник» – это не просто соревнование за пятёрки, а школа характера. «Здесь воспитывается упорство, целеустремлённость, умение не сдаваться. Это те качества, которые пригодятся детям в любой профессии и в жизни вообще», – подчеркнула она.

«Конечно, и в этом учебном году мы будем участвовать! – заверила Валентина Чиркунова. – Я призываю всех ребят не бояться, пробовать свои силы. Участие в такой акции – это уже победа над собой. А наши звёздочки доказали: всё возможно, если очень захотеть».

Отметим, что школу № 4 Острова по праву можно считать местом, где растят победителей.

Напомним, до 15 ноября продолжается приём заявок с пятёрками за сентябрь – октябрь от учащихся 2–10-х классов школ Псковской области для участия в 14-м сезоне «Губернаторского дневника». Тройка лидеров в возрастных группах 2–4-е, 5–7-е и 8–10-е классы, набравших наибольшее количество пятёрок, отправится в конце учебного года на чаепитие к губернатору.

Все подробности, а также бланки участников – в официальной группе акции «Губернаторский дневник» в соцсети «ВКонтакте».

Добавим, что государственный медиахолдинг Псковской области уже много лет является организатором акции «Губернаторский дневник». Со всеми новостями о конкурсе также можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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