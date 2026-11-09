Марина Борисенкова призвала жителей Псковской области участвовать в конкурсе «Безграничные возможности»

12:39, 09 ноября 2026, ПАИ

Жителям и общественным организациям Псковской области стоит активнее заявлять о своих проектах и личных историях в рамках всероссийского конкурса-премии «Безграничные возможности». Об этом заявила председатель Псковского отделения Всероссийского общества инвалидов, депутат Псковской городской Думы Марина Борисенкова на пресс-конференции, посвящённой конкурсу, передаёт корреспондент ПАИ.

По её словам, у региона есть возможность одним из первых представить свои инициативы и получить поддержку. Марина Борисенкова подчеркнула, что правительство Псковской области уделяет большое внимание вопросам людей с инвалидностью, а участие в конкурсе при поддержке региональных властей должно стать проще.

«Когда знаешь, что тебя поддержат, – вырастают крылья», – отметила она.

Псковское отделение Всероссийского общества инвалидов уже подало несколько заявок. Марина Борисенкова рассказала, что зарегистрироваться и принять участие несложно: сначала нужно зайти на сайт безграничные-возможности.рф, где размещена информация о номинациях и направлениях конкурса. Оттуда участники переходят на платформу «Добро.рф», чтобы оформить заявку.

При заполнении анкеты важно приложить согласие на обработку персональных данных. В специальном разделе также можно разместить фотографии и видеозаписи, которые помогут рассказать о проекте или личной истории.

«Стоит только сделать первый шаг и рассказать о себе. Это очень важно для нашего региона», – подчеркнула Марина Борисенкова. Она напомнила, что признание получат не только участники федерального этапа, но и те, кто проявит себя на региональном уровне.

В завершение выступления она перефразировала известное высказывание Оскара Уайльда: «Не бывает плохих или хороших историй, бывают истории, о которых не рассказали».

Всероссийская премия «Безграничные возможности» включает 12 номинаций, объединённых в два направления – «Люди без границ» и «Норма жизни». Первое посвящено личным историям, второе – проектам и практикам в сфере инклюзии. Как подать заявку на конкурс? Организаторы собрали пошаговую инструкцию в карточках.

Региональный этап отбора пройдет с 1 по 20 декабря 2026 года. Заявки рассмотрят эксперты, не менее половины из которых составят люди с инвалидностью. Федеральный этап запланирован на период с 10 января по 10 февраля 2027 года. По его итогам определят 39 финалистов. Финал конкурса и церемония награждения состоятся в Москве 21–22 апреля 2027 года.