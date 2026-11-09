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«Вместе со всеми потею на тренажёрах»: руководитель фитнес-клубов в Пскове рассказал, как строит свой бизнес

Руководитель сети фитнес-клубов «С-Фитнес» Георгий Пономарёв в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказал о своем подходе к бизнесу, личном участии в тренировках и возможностях для самостоятельной работы тренеров.

Фото: ПАИ

По словам Георгия Пономарёва, он старается не просто управлять клубами, но и сам заниматься спортом вместе с клиентами. «Я занимаюсь тем, во что верю сам. Я вместе со всеми потею на тренажерах в своих залах. Вообще не понимаю, как можно продавать то, чем ты не занимаешься. Это как-то странно, поэтому в зале я всегда вместе со своими клиентами», – поделился он.

За время работы в фитнес-индустрии предприниматель заметил, что спортом стало заниматься больше людей. По его наблюдениям, это заметно даже по внешнему виду горожан. При этом сам он со временем научился иначе распределять силы и спокойнее относиться к рабочим ситуациям. «Сейчас, понимая природу всех процессов, я трачу меньше энергии и не пытаюсь учить дураков», – рассказал Пономарёв.

Еще одно направление его работы – создание возможностей для тренеров, которые хотят развивать собственное дело. В частности, специалист может прийти в клуб в качестве самозанятого, проводить групповые занятия и пользоваться уже готовой инфраструктурой.

«Я стремлюсь показать в своих клубах, что можно работать вместе со мной, развивать своё маленькое дело. То есть любой тренер может прийти, например, в качестве самозанятого и начать вести групповые занятия, пользуясь уже существующей инфраструктурой спортивного клуба», – объяснил руководитель сети.

Георгий Пономарёв подчеркнул, что спокойно относится к желанию сотрудников со временем работать самостоятельно. По его мнению, тренер должен иметь возможность уйти из клуба, арендовать помещение и получать доход от собственной деятельности.

«Я нормально отношусь к желанию человека вылететь из гнезда, пусть люди зарабатывают сами, платят аренду и всё остальное забирают себе. Рынок покажет, насколько ты востребован в фитнес-комьюнити Пскова», – отметил предприниматель.

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