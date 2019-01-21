Новая встреча из цикла «Встречаем Ганзейский фестиваль» прошла в Пскове

21:31, 21 января 2019, ПАИ

20 января детская экологическая библиотека «Радуга» вновь распахнула свои двери для больших и маленьких читателей, чтобы продолжить библиотечный цикл мероприятий «Встречаем Ганзейский фестиваль», посвященный подготовке к 39-м Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в этом году. Тема встречи была обозначена поэтическими строками: «Псков мой – старый воевода…».

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, краткий обзор литературы позволил читателям представить героические сражения и преображения средневекового Пскова. Юные читатели заранее познакомились с книгами псковского автора Надежды Вальнер и включились в беседу. В частности на встрече обсуждалось учебное пособие «Псковский край: путешествие в века», изданное под редакцией псковского методиста Т. Б. Пасман для учащихся начальных классов.

Участники клуба исторической реконструкции «Орден» под звуки средневековой музыки продемонстрировали читателям библиотеки облачение воинов русской дружины. Не только дети, но и взрослые слушали объяснения о деталях вооружения русских воинов XIII-XIV веков. Читатели задавали вопросы по технике изготовления кольчуг, мечей и другого оружия, в частности, их интересовало изготовление боевого лука и различие стрел.

В клубе исторической реконструкции есть не только воины, но и девушки. Самая юная участница клуба Маргарита рассказала об особенностях костюма горожанки среднего достатка XV века. Участники мероприятия узнали, из каких материалов изготавливался костюм, какие атрибуты были его неотъемлемой частью, и какое символическое значение они несли.

Продолжилась встреча в библиотечном дворике, где у читателей была возможность взять в руки настоящий щит и меч и поучаствовать в фотосессии.