В раскопе на улице Ленина в Пскове раскрывают горизонт пожара

16:58, 17 сентября 2026, ПАИ

Археологи ведут исследование горизонта крупного средневекового пожара на раскопе на месте старого рынка на улице Ленина в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Как отмечают специалисты, разборка массива горизонта пожара всегда результативна. Древний пожар доходит до археологов в виде отчётливого горизонта в составе культурных напластований, сложенного обугленными остатками сооружений, древесного угля, золы, прокалённого песка и глины. В его составе почти всегда можно обнаружить предметы, вынужденно оставленные людьми, застигнутыми бедствием: оружие, ценности. В огне горят, но нередко «консервируются» органические материалы: зерно, ткани, изделия из кожи. Керамические и металлические предметы в огне своеобразно «спекаются», но часто остаются узнаваемыми и информативными.

«Ещё важнее и интереснее комплексы, «запечатанные» рухнувшими постройками: здесь сохраняются детали самих сооружений, домашняя обстановка и утварь в своём взаиморасположении. В Средневековье пожарища, как правило, не вывозились, а только разравнивались – люди заново отстраивались на привычных местах», – отметили археологи.

По словам экспертов, фиксация комплекса масштабного пожара помогает привязать археологический горизонт к конкретной летописной дате, к событию, к военным действиям. Однако большинство средневековых пожаров в Пскове – это всё же следствие неосторожного обращения с огнём. «Иногда летописец обосновывает причину не то природным явлением, не то божьим знамением – например, загорелось от удара молнии. Быстрому распространению огня способствовала плотная деревянная застройка», – добавили археологи.

Датировка слоя пожара, открываемого сейчас, пока не уточнена, работы идут полным ходом.

Археологические раскопки на месте бывшего Белорусского рынка в центре Пскова ведутся с середины августа 2026 года. Исследования проводятся перед строительством фермерского рынка «Палкинские ряды». Это обязательное условие реализации инвестиционного проекта. Общая площадь раскопок составляет более 300 квадратных метров.

Согласно проектной документации, на месте бывшего рынка появится крытый павильон с продуктовыми рядами, зонами общепита, летней террасой и площадками для проведения мастер-классов, а также детская игровая зона и комплексное благоустройство прилегающей территории. Общая стоимость проекта оценивается в 245 миллионов рублей, реализация заявлена до 2029 года.