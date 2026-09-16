«Партизанский край»: в Пскове соберутся краеведы, поисковики и ветераны из четырёх регионов
Историко-краеведческая конференция «Партизанский край» состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 18 сентября. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.
Мероприятие посвящено 85-летию образования партизанского края и Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества.
Начало в 10:00. С докладами выступят краеведы, писатели, представители ветеранских организаций, поисковики, педагоги и библиотекари из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Псковской и Ленинградской областей.
С полной программой выступлений можно ознакомиться на сайте библиотеки.
Министр по делам молодёжи Псковской области стал гостем программы «Среда обитания». Главное
В Великолукском филиале ПОКБ сократились сроки ожидания диагностических исследований
Стадион для гимназии и школьные автобусы: жители Печорского района рассказали о проблемных вопросах