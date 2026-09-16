«Партизанский край»: в Пскове соберутся краеведы, поисковики и ветераны из четырёх регионов

16:28, 16 сентября 2026, ПАИ

Историко-краеведческая конференция «Партизанский край» состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 18 сентября. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Мероприятие посвящено 85-летию образования партизанского края и Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества.

Начало в 10:00. С докладами выступят краеведы, писатели, представители ветеранских организаций, поисковики, педагоги и библиотекари из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Псковской и Ленинградской областей.

С полной программой выступлений можно ознакомиться на сайте библиотеки.