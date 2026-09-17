Фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» пройдёт в Псковском театре драмы

09:34, 17 сентября 2026, ПАИ

25 сентября в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина стартует Всероссийский фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми», в котором примут участие семь спектаклей из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Буинска. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

К своему 120-летию Псковский академический театр драмы имени Пушкина придумал для публики особенный подарок. Впервые в театре пройдет фестиваль моноспектаклей — особого, самого доверительного и задушевного театрального жанра. Фестиваль решили назвать «Наедине со всеми» (именно так назывался один из лучших спектаклей Псковского театра драмы 1980-х).

С сентября по декабрь 2026 года зрители увидят семь работ на разных площадках Псковского театра драмы — музыкальные и драматические, в постановке известных театров и созданные независимыми проектами, камерные и предназначенные для большой сцены. Среди спектаклей немало титулованных, уже участвовавших в заметных фестивалях и одержавших там значимые победы.

Откроет фестиваль 25 сентября спектакль-концерт Александры Урсуляк «Хорошие песни» на большой сцене, где известная артистка кино и театра, ведущая актриса московского Театра имени Пушкина исполнит 15 песен о любви, каждая из которых стала вехой в ее жизни. В этот вечер на большой сцене Псковского театра драмы прозвучат бриллианты эстрады 1960-х, 70-х, 80-х годов: музыка Баснера, Долматовского, Таривердиева, Колмановского, Пиаф, Паулса, Кандера.

Новосибирский академический драматический театр «Красный факел» выбрал для участия в фестивале молодой, но титулованный спектакль: «Спасти камер-юнкера Пушкина» — лауреат XXIX Международного театрального фестиваля «Белая вежа» (Брест, Беларусь), а актер Андрей Яковлев — победитель международного этапа XV Фестиваля моноспектаклей «Монокль» (Санкт-Петербург). 9 октября ленинградец Питунин попытается воплотить в жизнь фантастический план: спасти Пушкина от пули Дантеса.

16 октября зрители Псковского театра драмы увидят авторский взгляд актрисы петербургского театра «Мастерская» Арины Лыковой на роман Константина Вагинова «Козлиная песнь», который можно назвать незаслуженно забытым шедевром ленинградской прозы 1920-х годов. Этот спектакль — очень личное лирическое высказывание, наполненное любованием культурой, сочувствием к героям и трепетом перед ходом истории.

Следующий в программе фестиваля — камерный ностальгический спектакль Александра Савчука (Театр Lusores, Санкт-Петербург), посвященный музыке 1990-х. «ЛайкаРоллингСтоун» 22 октября в Новом зале — спектакль, в котором старые пластинки становятся проводниками в личные воспоминания исполнителя, а вслед за этим в истории из жизни его друзей, его врагов, его страны и этого мира.

«Клавдия Шульженко. О жизни и любви» — спектакль-концерт петербургской артистки Юлии Асоргиной, посвященный творческому пути выдающейся советской певицы Клавдии Шульженко. В этот вечер со сцены обязательно прозвучат любимые всеми песни из репертуара артистки.

Моноспектакль народного артиста Республики Татарстан Раиля Садриева «Дервиш: человек-кувшин» в режиссуре Тимура Кулова — спектакль о выдающемся деятеле татарской культуры, национальном герое и богослове Нургали Хасанове. Знаменитый имам жил и работал в Буинске на рубеже XIX-XX веков. В спектакле рассказана история человека в поисках ответов, сомневающегося, борющегося с самим собой в попытках сохранить веру и равновесие в эпоху мировых перемен.

Завершит фестиваль спектакль «Небесный тапер» по пьесе Вадима Леванова «Святая Блаженная Ксения Петербургская в житии». «Небесный тапер» — это прозвище выдающегося петербургского композитора и пианиста-виртуоза Олега Каравайчука, в жизни которого авторы спектакля увидели сходство с судьбой Ксении Петербургской. В спектакле режиссер Александр Ряписов и актриса Наталья Кузнецова пытаются найти ответы на вечные вопросы театрального искусства: «Кто?», «Как?» и «Что?».

На данный момент открыты продажи билетов на спектакли «Хорошие песни», «Спасти камер-юнкера Пушкина», «Козлиная песнь», «ЛайкаРоллингСтоун».

Даты показов еще трех спектаклей программы — «Клавдия Шульженко. О жизни и любви», «Дервиш: человек-кувшин», «Небесный тапер» — театр объявит дополнительно.

Ознакомиться с программой Всероссийского фестиваля моноспектаклей «Наедине со всеми» можно на сайте.