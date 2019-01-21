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Общество

Умерла самая пожилая жительница России

Жительница Кабардино-Балкарии Нану Шаова умерла в возрасте 128 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Баксанского района региона.

«В возрасте 128 лет (в мае ей исполнилось бы 129) ушла из жизни долгожительница из селения Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии, рекордсменка книги рекордов России Шаова Нану Цуковна. Руководство Баксанского муниципального района выражает свои искренние соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении, опубликованном на портале правительства региона.

Как сообщалось ранее, сертификат долгожительнице Шаовой вручил редактор книги рекордов России Станислав Коненко в 2017 году.

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