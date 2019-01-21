«Радужный» парк с арт-объектами планируют открыть в Великих Луках
В Великих Луках готовят проект по ремонту парка на площади Юбилейной. Как сообщили Псковскому агентству информации в информационном туристском центре Псковской области, отремонтировать сквер предложила инициативная группа граждан.
Предлагается сделать парк в «радужном» стиле, а около входа в зону отдыха установить арт-объекты. Работы проведут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Добавим, что в ЖКХ Великих Лук поступило более 60 заявок от горожан на ремонт дворов.