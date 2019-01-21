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Общество

«Радужный» парк с арт-объектами планируют открыть в Великих Луках

В Великих Луках готовят проект по ремонту парка на площади Юбилейной. Как сообщили Псковскому агентству информации в информационном туристском центре Псковской области, отремонтировать сквер предложила инициативная группа граждан.

Предлагается сделать парк в «радужном» стиле, а около входа в зону отдыха установить арт-объекты. Работы проведут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Добавим, что в ЖКХ Великих Лук поступило более 60 заявок от горожан на ремонт дворов. 

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