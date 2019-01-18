Пскович отравился угарным газом и получил ожоги из-за неисправного электрооборудования

09:13, 22 января 2019, ПАИ

21 января в 19:07 в Пскове в доме 59 по Рижскому проспекту в двухкомнатной квартире выгорела кухня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, хозяин доставлен в реанимацию городской больницы с отравлением угарным газом, ожогами дыхательных путей, лица, рук и правой ноги 1, 2 и 3 степеней. Причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В 19:33 в Милевском переулке в Пскове в двухквартирном жилом доме выгорел чердак. В одной из квартир сгорела веранда. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде. Эвакуированы 6 человек.

В 23:16 на улице Юбилейной в Пскове из-за неосторожного обращения с огнем горел мусор на открытой территории.

В 15:30 в Гдовском районе в деревне Партизановская на улице Нагорной сгорела летняя кухня. Причина пожара - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Спасен жилой дом.

В 20:03 в Пыталовском районе в деревне Бороусы в двухэтажном многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире из-за короткого замыкания в прихожей огонь повредил стену и дверь.

В 5:12 в Псковском районе в деревне Жидилов Бор из-за нарушения правил при эксплуатации печи сгорел гараж.