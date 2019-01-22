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Общество

На 2 тысячи рублей оштрафован руководитель ВЛГАФК за нарушения в сфере закупок

Руководитель Великолукской государственной академии физической культуры и спорта на основании постановления Управления федеральной антимонопольной службы России по Псковской области оштрафован на 2 тыс. рублей за коррупционные нарушения в сфере закупок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что вопреки требованиям федерального законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц план закупок Великолукской государственной академии физической культуры и спорта на 2018 год, отчетность, предусмотренная указанным федеральным законодательством, на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок учреждение разместило с нарушением сроков.

В этой связи прокурор города в отношении руководителя Великолукской государственной академии физической культуры и спорта возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), которое был направлено для рассмотрения в УФАС России по Псковской области.

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