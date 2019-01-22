Невозвратные билеты планируется распространить на плацкарт

09:27, 22 января 2019, ПАИ

В России планируется распространить продажу невозвратных билетов в поезда дальнего следования на плацкартные и общие вагоны. Как пишет газета «Известия», соответствующее предложение депутатов Государственной Думы и Общероссийского объединения пассажиров направили в Минтранс.

По словам представителей Общероссийского объединения пассажиров, новый закон, разрешающий продавать невозвратные железнодорожные билеты на поезда дальнего следования, который вступил в силу с 1 января, ставит в неравные условия тех, кто пользуется плацкартом и купе. Депутат Наталья Кувшинова предложила дать перевозчику возможность снижать стоимость билетов в плацкартных и общих вагонах для продажи по невозвратному тарифу без согласования с Федеральной антимонопольной службой.

Замгендиректора Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) Олег Никитина считает, что в дальнейшем расширение категорий вагонов с невозвратными билетами будет происходить постепенно, по мере накопления опыта реализации новой услуги.