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Общество

Невозвратные билеты планируется распространить на плацкарт

В России планируется распространить продажу невозвратных билетов в поезда дальнего следования на плацкартные и общие вагоны. Как пишет газета «Известия», соответствующее предложение депутатов Государственной Думы и Общероссийского объединения пассажиров направили в Минтранс.

По словам представителей Общероссийского объединения пассажиров, новый закон, разрешающий продавать невозвратные железнодорожные билеты на поезда дальнего следования, который вступил в силу с 1 января, ставит в неравные условия тех, кто пользуется плацкартом и купе. Депутат Наталья Кувшинова предложила дать перевозчику возможность снижать стоимость билетов в плацкартных и общих вагонах для продажи по невозвратному тарифу без согласования с Федеральной антимонопольной службой.

Замгендиректора Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) Олег Никитина считает, что в дальнейшем расширение категорий вагонов с невозвратными билетами будет происходить постепенно, по мере накопления опыта реализации новой услуги.

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