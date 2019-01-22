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Общество

Компактные гиперзвуковые ракеты получит ВМФ

Военно-морской флот Минобороны РФ получит миниатюрную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон». Как сообщает газета «Известия», в первую очередь ракетами оснастят корабли проектов «Каракурт» и «Буян-М».

По словам специалистов ведомства, ракета будет приспособлена для пусков из специального контейнера. «Циркон» должен был устанавливаться на атомные крейсеры и атомные подводные лодки, а также фрегаты.

Появление «легких» гиперзвуковых ракет скажется на тактике действий ВМФ. Наличие «Цирконов» позволит им бороться с любым противником.

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