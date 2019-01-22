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Общество

«Взрывчатку» обезвредили приставы в Псковском районном суде

В Псковском районном суде приставы обезвредили условное взрывное устройство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по региону.

Как отметили в ведомстве, цель тренировки, помимо совершенствования практических навыков судебных приставов по ОУПДС, — проверить взаимодействие и согласованность в действиях между силовыми ведомствами и судейским сообществом, а также проверить отработку должностными лицами своих функциональных обязанностей, умение планировать и реализовывать мероприятия по противодействию угрозе терроризма, оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации в зданиях судов.

При осмотре здания Псковского районного суда, пристав обнаружил подозрительную коробку и доложил об этом председателю суда. Позже информацию о «взрывчатке» довели до МВД, МЧС, Скорой помощи и Управления судебных приставов. По сигналу тревоги прошла эвакуация всего персонала суда.

На место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны и соответствующих ведомств, которые продолжили работу с обнаруженным подозрительным предметом. В результате условное взрывное устройство было успешно обезврежено.

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