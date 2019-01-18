Пассажир «Мерседеса» пострадал по вине водителя в ДТП в Невельском районе
21 января в 9:10 в Невельском районе на 191-м километре дороги Ольша - Велиж - Невель «Мерседес Вито» на закруглении проезжей части съехал в кювет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, 57-летний водитель не учел состояние дорожного покрытия, выбрал небезопасный скоростной режим и не справился с управлением.
В результате ДТП с травмами госпитализирован 37-летний пассажир «Мерседеса».