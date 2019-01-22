Минтруд назвал самые востребованные профессии 2018 года

14:23, 22 января 2019, ПАИ

По итогам 2018 года в России профессии в сфере бухгалтерского учета и образования стали самыми востребованными. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минтруда.

Всего за год было размещено 130 тыс. 802 вакансии бухгалтеров, что больше показателей 2017 года более чем на 30 тыс. вакансий. 100 тыс. 834 объявления были размещены в сфере образования.

Кроме того, в стране было размещено 96 171 объявление по поиску педагогов дошкольного образования.