Турнир по шахматам среди студентов и преподавателей ПсковГУ пройдет 16-17 февраля
Шахматный турнир «Короли и королевы» пройдет среди студентов и преподавателей Псковского государственного университета 16-17 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в факультете вычислительной техники и электроэнергетики вуза.
Регистрация участников пройдет 16 февраля с 13:20 до 14:00 по адресу: Псков, улица Льва Толстого, 4 (здание «приемной комиссии»).
Подать заявку на участие в Кубке ПсковГУ по шахматам можно в группе факультета вычислительной техники и электроэнергетики в социальной сети «ВКонтакте» – ФВТЭ.