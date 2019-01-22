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Общество

Молодежный Союз Экономистов и Финансистов приглашает псковичей к участию в олимпиадах и конкурсах МСЭФ

Молодежный Союз Экономистов и Финансистов (МСЭФ) приглашает студентов, молодых специалистов, преподавателей и ученых, а также школьников к участию в олимпиадах и конкурсах и сообщает о продлении сроков приема конкурсных работ до 1 марта 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

В 2018 году МСЭФ объявил о проведении 23 олимпиад и конкурсов для активных людей, интересующихся вопросами управления, финансов и Народного хозяйства России и готовых внести вклад в улучшении экономической ситуации в стране. Со списком конкурсов и олимпиад, а также положением о каждом из них можно ознакомиться здесь. В положении указаны требования к содержанию и оформлению работы, общий порядок участия, оценки работы, подведения итогов и награждения.

Добавим, что в прошлом году в конкурсах и олимпиадах МСЭФ приняли участие свыше 23 тыс. студентов, аспирантов, молодых преподавателей и ученых из 83 регионов России, а также Беларуси, Украины и Казахстана.

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