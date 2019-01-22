Инна Андреянова считает, что «Народное признание» даст информационный толчок её проекту

12:08, 22 января 2019, ПАИ

Премия «Народное признание - 2018» даст «информационный толчок» развитию социального проекта «Псковская область - территория твоей профессии», заявила его автор, директор Института непрерывного образования Псковского государственного университета Инна Андреянова Псковскому агентству информации. Напомним, проект вошел в число финалистов премии в номинации «#Команда2018».

Инна Андреянова отметила, что проект рассчитан на всю территорию области, а участие в премии поспособствует тому, чтобы её опыт применялся во всех муниципальных образованиях региона. «Это однозначно даст хороший результат», - уверена она. Инна Андреянова напомнила, что ПсковГУ является опорным вузом региона. По ее словам, есть профессиональное сообщество опорных университетов, в котором проект уже получил известность. «Коллеги начали интересоваться проектом, многие хотят реализовать его у себя», - пояснила автор.

Она также поблагодарила всех, кто поддержал проект в ходе первого тура голосования за претендентов на премию «Народное признание-2018».

В настоящее время на сайте ПАИ проходит второй тур голосования за соискателей премии. В него попали по три кандидата в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов во время первого тура, который завершился 9 января. Таким образом из 111 претендентов на награду в 12 номинациях борьбу продолжают 36.

Параллельно начало работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».