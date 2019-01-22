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Общество

Органы власти помогли многодетной семье из Печорского района решить жилищную проблему

Многодетная семья Терешиных из Печорского района готовится к новоселью. Собственный жилой дом, о котором семья давно мечтала, помогли приобрести органы региональной и муниципальной власти, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

У Марии и Владимира Терешиных 8 детей. Собственного жилья семья не имела и на протяжении многих лет проживала в съемном. В прошлом году по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова им была оказана дополнительная финансовая помощь из резервного фонда администрации региона для решения жилищного вопроса, содействие в поиске вариантов будущего жилья и оформлении документов.

В двухэтажном доме площадью около 140 кв. м. в Печорах есть газ, водопровод, канализация и газовое отопление. Вокруг дома — участок 16 соток для огорода. Скоро завершится государственная регистрация права собственности на двухэтажный жилой дом. Все необходимые документы многодетные родители подали еще до Нового года.

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