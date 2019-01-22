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Общество

До 5 лет тюрьмы грозит убийце из Гдовского района за кражу газового баллона

До 5 лет тюрьмы грозит ранее судимому за убийство 40-летнему жителю Гдовского района, в отношении которого установлен административный надзор, за кражу 50-литрового газового баллона из сарая 33-летней соседки. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

В январе ночью в деревне Слобода Гдовского района злоумышленник взломал металлической трубой навесной замок сарая соседки и вынес оттуда газовый баллон, который оттащил к своей знакомой, проживающей в Гдове. Он сообщил ей, что забрал баллон, якобы, за долги, и подключил его к газовой плите. 

По данным ПАИ, в настоящее время по факту кражи проводится расследование. Отметим, что санкция части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение), предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. 

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