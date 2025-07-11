Команда проекта «Судьбы героев» встретилась с молодёжью северных муниципалитетов Псковской области

22:15, 10 июля 2025, ПАИ

Второй выезд команды проекта «Патриотический марафон детей и молодёжи «Судьбы героев» прошёл в северных муниципалитетах Псковской области. На этот раз наставники посетили Гдов, Плюссу и Струги Красные, сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Напомним, проект победил в грантовом конкурсе Российского движения детей и молодёжи «Гранты первых».

Встречи прошли в памятных местах муниципалитетов: в Гдове была отдана дань памяти партизану И. Н. Никитину, именем которого назван городской парк, в Плюссе участники проекта посетили братское захоронение, а в Стругах Красных почтили память расстрелянных нацистами на берегу Песчаного озера.

Молодёжь муниципалитетов приняла активное участие в сборе материалов, направленных на сохранение исторической памяти.

Кроме того, доцент кафедры географии вуза, наставник проекта Наталья Теренина рассказала ребятам об интерактивной карте, где будет собрана информация о местоположении памятников, мемориальных досок, улиц и других памятных мест, посвящённых героям Великой Отечественной войны. По словам специалиста, такая карта обобщит накопленную информацию и будет доступна для всех желающих.

Добавим, «Патриотический марафон детей и молодёжи «Судьбы героев» – это проект, который призван вовлечь молодёжь Псковской области в общее дело по сохранению исторической памяти с использованием современных медиаинструментов. Проект реализуется при поддержке программы «Гранты первых» «Движения первых».