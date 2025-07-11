Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Команда проекта «Судьбы героев» встретилась с молодёжью северных муниципалитетов Псковской области

Второй выезд команды проекта «Патриотический марафон детей и молодёжи «Судьбы героев» прошёл в северных муниципалитетах Псковской области. На этот раз наставники посетили Гдов, Плюссу и Струги Красные, сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

Напомним, проект победил в грантовом конкурсе Российского движения детей и молодёжи «Гранты первых».

Встречи прошли в памятных местах муниципалитетов: в Гдове была отдана дань памяти партизану И. Н. Никитину, именем которого назван городской парк, в Плюссе участники проекта посетили братское захоронение, а в Стругах Красных почтили память расстрелянных нацистами на берегу Песчаного озера.

Молодёжь муниципалитетов приняла активное участие в сборе материалов, направленных на сохранение исторической памяти.

Кроме того, доцент кафедры географии вуза, наставник проекта Наталья Теренина рассказала ребятам об интерактивной карте, где будет собрана информация о местоположении памятников, мемориальных досок, улиц и других памятных мест, посвящённых героям Великой Отечественной войны. По словам специалиста, такая карта обобщит накопленную информацию и будет доступна для всех желающих.

Добавим, «Патриотический марафон детей и молодёжи «Судьбы героев» – это проект, который призван вовлечь молодёжь Псковской области в общее дело по сохранению исторической памяти с использованием современных медиаинструментов. Проект реализуется при поддержке программы «Гранты первых» «Движения первых».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июля 2025

Олег Майоров: Программа «Герои земли Псковской» актуальна для обновления управленческих кадров
11 июля 2025

Ливень с крупным градом накрыл город Себеж
11 июля 2025

Укладку нижнего слоя асфальта на улице Леона Поземского в Пскове завершили дорожники
11 июля 2025

Масштабный фестиваль «Островский рубеж» пройдёт в деревне Холматка 20 июля

11 июля 2025

Новый глава Дновского округа Владимир Цветков: Вместе мы сможем многое
11 июля 2025

Михаил Ведерников: Отряд «Дружина» успешно выполнил более двух тысяч поставленных задач
11 июля 2025

Проактивный формат оказания поддержки ветеранам СВО обсудили на площадке Совета законодателей
11 июля 2025

В Пушкиногорском районе обсудили вопросы догазификации

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...