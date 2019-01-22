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Общество

До -21 градусов и небольшой снег ожидаются в Псковской области 23 января

23 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -13 до -18, местами до -21, днем от -4 до -9 градусов.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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