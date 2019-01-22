Спектакль о наркомании представили школьники в Пскове

12:15, 22 января 2019, ПАИ

В Пскове в многопрофильном правовом лицее № 8 состоялось профилактическое мероприятие для учащихся 9-10 классов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, школьники представили социальный спектакль, посвященный борьбе с наркоманией. В роли актёров выступили сами учащиеся. Своим сверстникам они рассказали историю о том, как наркотики могут сломать жизнь подростка.

На открытии с приветственным словом выступили сотрудники Управлении поконтролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Особое внимание они обратили на проблемы и последствия, которые возникают в результате употребления наркотических средств и психотропных веществ. Стражи порядка напомнили также об административной и уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков.