0
14:10
Турнир по шахматам среди студентов и преподавателей ПсковГУ пройдет 16-17 февраля
13:18
Армен Мнацаканян: Средства на выплату социальных пособий направлены в районы Псковской области в полном объеме
12:08
Инна Андреянова считает, что «Народное признание» даст информационный толчок её проекту
11:24
Мужчина на кухне – 3.0. № 3: Баклажаны по-марсельски и салат «Солнечный Прованс» от Константина Абабкова (ВИДЕО)
11:16
Органы власти помогли многодетной семье из Печорского района решить жилищную проблему
09:37
Псковские военнослужащие принимают участие в отборочном этапе конкурса «Десантный взвод»
22:02
«Радужный» парк с арт-объектами планируют открыть в Великих Луках
Еще новости
Общество

Спектакль о наркомании представили школьники в Пскове

В Пскове в многопрофильном правовом лицее № 8 состоялось профилактическое мероприятие  для учащихся 9-10 классов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, школьники представили социальный спектакль, посвященный борьбе с наркоманией. В роли актёров выступили сами учащиеся. Своим сверстникам они рассказали историю о том, как наркотики могут сломать жизнь подростка.

На открытии с приветственным словом выступили сотрудники Управлении поконтролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Особое внимание они обратили на проблемы и последствия, которые возникают в результате употребления наркотических средств и психотропных веществ. Стражи порядка напомнили также об административной и уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Турнир по шахматам среди студентов и преподавателей ПсковГУ пройдет 16-17 февраля
22 января 2019
Турнир по шахматам среди студентов и преподавателей ПсковГУ пройдет 16-17 февраля
Армен Мнацаканян: Средства на выплату социальных пособий направлены в районы Псковской области в полном объеме
22 января 2019
Армен Мнацаканян: Средства на выплату социальных пособий направлены в районы Псковской области в полном объеме
Инна Андреянова считает, что «Народное признание» даст информационный толчок её проекту
22 января 2019
Инна Андреянова считает, что «Народное признание» даст информационный толчок её проекту
Органы власти помогли многодетной семье из Печорского района решить жилищную проблему
22 января 2019
Органы власти помогли многодетной семье из Печорского района решить жилищную проблему
Псковские военнослужащие принимают участие в отборочном этапе конкурса «Десантный взвод»
22 января 2019
Псковские военнослужащие принимают участие в отборочном этапе конкурса «Десантный взвод»
«Радужный» парк с арт-объектами планируют открыть в Великих Луках
21 января 2019
«Радужный» парк с арт-объектами планируют открыть в Великих Луках 1
Пополняющих запасы бобров сняла фотоловушка в Полистовском заповеднике (ВИДЕО)
21 января 2019
Пополняющих запасы бобров сняла фотоловушка в Полистовском заповеднике (ВИДЕО)
Получать электричество из мусора научились в России
21 января 2019
Получать электричество из мусора научились в России

Идет загрузка...