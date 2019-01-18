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В Пыталово, Порхове и Псковском районе повторно задержаны нетрезвые водители

В Пыталово, Порхове и Псковском районе задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 20 января в Псковском районе на дороге Санкт-Петербург -  Невель полицейские остановили ВАЗ-2115, которой управлял 35-летний нетрезвый пскович.

Ночью 21 января в Пыталово по улице Каупужа на автомобиле ВАЗ-21099 следовал 25-летний житель Пыталовского района, который также был пьян. 

Утром 21 января у дома по улице  Мебельной в Порхове  стражи порядка остановили ВАЗ-21093, за рулем которой находилс  нетрезвый 36-летний местный житель.

Проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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