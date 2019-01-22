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Общество

Кражи посуды, инструментов и компьютерной аппаратуры раскрыли полицейские в Усвятах и Опочецком районе

В Усвятах и Опочецком районе полицейские раскрыли кражи посуды, инструментов и компьютерной аппаратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

В частности, с 20 по 21 января в Усвятах из дома по улице Карла Маркса украли металлическую и алюминиевую посуду, диски от циркулярной пилы, шесть электродвигателей, музыкальный центр, системный блок компьютера, и ящик с инструментами. Причиненный ущерб превысил 120 тысяч рублей.

Стражи порядка установили подозреваемого, которым оказался безработный, ранее судимый 26-летний местный житель. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, с 1 по 15 января в поселке Приозерный Опочецкого района неизвестный украл из квартиры два телевизора, цифровой ресивер, DVD- проигрыватель, две электродрели и строительный степлер. Полиция подозревает в этой краже 33-летнего безработного местного жителя. Возбуждено уголовное дело.

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