Выставка к Дню диссидента в России открылась в Пскове

13:48, 22 января 2019, ПАИ

В Центральной городской библиотеке Пскова открыта выставка к Дню диссидента в России «Их запрещали читать». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Диссидент (инакомыслящий) от лат. dissidens – несогласный — человек, отстаивающий взгляды, которые радикально расходятся с общепринятыми. Зачастую этот конфликт личных убеждений с господствующей доктриной приводит к преследованиям и репрессиям со стороны официальных властей. «В таком значении слово «диссидент» вошло в русский язык в советское время и ассоциируется с мужественными людьми, поднявшими свой голос против беззакония властей, против насилия над человеческой личностью», - напомнили в библиотеке.

В разное время и с разной интенсивностью гонениям подвергались многие авторы. С явлением диссидентства в России связывают имена Александра Солженицына и Андрея Сахарова. Выступления академика АН СССР, одного из создателей первой советской водородной бомбы, трижды Героя социалистического труда, общественного деятеля, диссидента и правозащитника, лауреата Нобелевской премии зачастую сопровождались захлопыванием, выкриками из зала, свистом со стороны участников Съезда народных депутатов СССР, которых позднее историк Юрий Афанасьев и СМИ характеризовали как «агрессивно-послушное большинство». «Раковый корпус» и «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Доктор Живаго» Пастернака, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «По ком звонит колокол» Хемингуэя, «Скотный двор» Оруэлла, «Мы» Замятина, «Жизнь и судьба» Гроссмана, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург – все эти книги были запрещены в СССР.

С понятием «диссидентство» напрямую связывается явление «Самиздата» - способы неофициального и потому неподцензурного производства и распространения литературных произведений, религиозных и публицистических текстов в СССР. Копии текстов изготавливали авторы или читатели без ведома и разрешения официальных органов власти, как правило, машинописным, фотографическим или рукописным способами, а к концу эпохи СССР — при помощи ЭВМ. Слово «самиздат» вошло в английский язык (англ. samizdat) как название неподконтрольной властям литературы в тоталитарных и авторитарных странах.

Одно время запрещены к прочтению были даже «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо и «Краденое солнце» Корнея Чуковского, у которого усмотрели неполиткорректное «А сороки – белобоки поскакали по полям, закричали журавлям: «Горе! Горе! Крокодил солнце в небе проглотил!»

Действия «несогласных» главным образом сводились к двум направлениям: первое — составление коллективных писем в советские инстанции, суды, прокуратуру, партийные органы с просьбами обратить внимание на нарушения (например, прав заключенных, инвалидов или нацменьшинств); второе — это распространение информации о правонарушениях — главным образом через самиздатские бюллетенни.

«То, что делало активистов движением, — это два «символа веры»: принципиальное ненасилие и основной инструмент борьбы — буква закона, принятого в стране, а также международные обязательства в сфере прав человека, которые СССР обязался соблюдать», - добавили в библиотеке.