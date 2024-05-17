Лауреаты оперной премии «Онегин» выступят на закрытии филармонического сезона в Пскове

18:11, 17 мая 2024, ПАИ

80-й филармонический сезон в Псковской области закроется концертом под названием «Певец земли русской» в честь 220-летия Михаила Глинки, рассказал художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 17 мая.

За основу концерта взяты две оперы Михаила Глинки – «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин». Исполнят оперы лауреаты национальной оперной премии «Онегин» Светлана Москаленко, Николай Ерохин и Мирослав Молчанов.

«Нам очень повезло, что к нам на закрытие приедут такие прославленные музыканты. Это сейчас ведущие певцы, у них даже есть свой тур по премии «Онегина» и они ездят с ним по России. Мы думали посвятить этот концерт Михаилу Глинке и у ребят как раз в репертуаре есть всё, что нам нужно», – рассказал Алексей Репников.

Кроме концерта, известные музыканты дадут мастер-класс в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова.

«Им есть чем поделиться, и надеюсь, что Псков что-то приобретёт», – заключил спикер.

Отметим, концерт-закрытие «Певец земли русской» состоится 23 мая и будет посвящён 220-летию со дня рождения Михаила Глинки, первого русского композитора-классика. Он создал первые русские оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») и «Руслан и Людмила», симфонические пьесы «Арагонская хота», «Камаринская», «Вальс-фантазия», сочинения для фортепиано и романсы.