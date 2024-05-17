Межрегиональный День информации прошёл в псковской библиотеке

20:25, 17 мая 2024, ПАИ

Межрегиональный День информации прошёл на площадке Псковской областной универсальной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.



Ведущий библиотекарь Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеки Московской области Анна Второва рассказала участникам встречи, чем опасны фейки, что делать, чтобы не попасться в информационную ловушку и определить, какие факты являются достоверными, а какие – нет.

Также в программе мероприятия в режиме онлайн состоялся конкурс-игра «Не бывает нерешённых вопросов» с участием студентов Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса и старшеклассников из Дмитрова.