В Пскове продлён срок перекрытия проезда у дома № 76/2 на Рижском проспекте
До 24 мая продлевается перекрытие движения транспорта на участке проезда вблизи многоквартирного жилого дома № 76/2 на Рижском проспекте. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.
В администрации пояснили, что перекрытие проезда связано с ремонтом инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации.
Ранее сообщалось, что схема движения автобусов изменилась в Пскове из-за ремонта улицы Яна Фабрициуса.
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