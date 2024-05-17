В Пскове продлён срок перекрытия проезда у дома № 76/2 на Рижском проспекте

19:00, 17 мая 2024, ПАИ

До 24 мая продлевается перекрытие движения транспорта на участке проезда вблизи многоквартирного жилого дома № 76/2 на Рижском проспекте. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

В администрации пояснили, что перекрытие проезда связано с ремонтом инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации.

Ранее сообщалось, что схема движения автобусов изменилась в Пскове из-за ремонта улицы Яна Фабрициуса.