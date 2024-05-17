Строители завершили работы по установке въездных ворот Изборской башни Псково-Печерского монастыря

21:56, 17 мая 2024, ПАИ

Въездные ворота Изборской башни Псково-Печерского монастыря установили в ходе реставрации объекта строители. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Ворота двойные, выполнены с использованием ковки с наружной стороны и дерева – изнутри. В случае атаки неприятеля, которому удавалось подойти к крепости, основной удар приходился прежде всего именно на ворота. По этой причине их прочности уделяли особое внимание», – отметили эксперты.

При создании ограды монастыря в XVII века были использованы передовые тогда приёмы крепостного строительства. В частности, вместо длинных коридоров – захабов – въезд в крепость оформлялся как коленообразный проезд под башней, удобный для ведения обороны. Благодаря этому ворота становились неприступными.

Ворота Изборской башни ведут на Святую горку. Они расположены не в фасаде башни, а сбоку, с левой стороны. Таким образом, из башни было удобно вести обстрел подошвы башни, сверху вниз. А нападающим было, наоборот, крайне неудобно держать под огнём бойницы башни и пробивать мощные ворота монастыря.