Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Круглый стол на тему противодействия распространению ВИЧ-инфекции в регионе прошёл в Псковской инфекционной больнице

Круглый стол на тему «Реализация мер по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории Псковской области» состоялся в Псковской областной инфекционной клинической больнице сегодня, 17 мая. Об этом ПАИ сообщили в больнице.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному дню памяти умерших от СПИДа. Участие в нём приняли сотрудники Псковской областной инфекционной клинической больницы, представители Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, регионального отделения Российского Красного Креста, территориального отдела управления Роспотребнадзора, а также общественные активисты.

Исполняющий обязанности заместителя главного врача по профилактике и борьбе со СПИД, заместитель главного врача по лабораторно-диагностической работе Галина Горбунова в ходе своего доклада отметила, что одним из самых важных итогов 2023 года стало увеличение доли населения региона, охваченного обследованием на ВИЧ-инфекцию.

При этом, по её словам, зарегистрировано на 16,4 % больше новых случаев ВИЧ-инфекции, чем за прошедший период. Наибольшие показатели заболеваемости отмечаются в Новосокольничском, Дедовичском, Гдовском, Порховском районах.

Чаще всего люди заражаются гетеросексуальным путём. Зарегистрирован только один случай заражения ВИЧ-инфекцией при перинатальном контакте, однако важно уточнить, что мать не состояла на учёте в перинатальном центре.

Также интересный факт: отмечается тенденция к снижению числа случаев ВИЧ, выявленных среди городских жителей, и их увеличению среди сельских жителей. Относительно возрастной группы информация не поменялась: преобладает заболеваемость среди лиц в возрасте 35–55 лет.

Ещё одна положительная динамика – это увеличение количества пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении и получающих АРВТ. Это важно, поскольку активное лечение помогает предотвращать развитие опасных осложнений, таких как оппортунистические инфекции и раковые заболевания.

Кроме того, приём лекарств может значительно улучшить качество жизни людей, имеющих положительный ВИЧ-статус, сохранить здоровье и продлить жизнь. Риск передачи инфекции другим людям сводится к минимуму.

В заключение участники наметили дальнейшие планы противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Они коснулись увеличения охвата населения отдалённых районов области, участия волонтёрского движения в проведении акций, раздачи информационного материала в образовательных учреждениях с целью расширения мер профилактики.

Дополнительно специалисты запланировали взаимодействие с частными лабораториями в плане отчётности об исследованиях на ВИЧ-инфекцию при содействии Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 мая 2024

Строители завершили работы по установке въездных ворот Изборской башни Псково-Печерского монастыря
17 мая 2024

Круглый стол на тему противодействия распространению ВИЧ-инфекции в регионе прошёл в Псковской инфекционной больнице
17 мая 2024

Межрегиональный День информации прошёл в псковской библиотеке
17 мая 2024

Второй день работы II Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа» прошёл в Пскове
17 мая 2024

В Пскове продлён срок перекрытия проезда у дома № 76/2 на Рижском проспекте
17 мая 2024

Лауреаты оперной премии «Онегин» выступят на закрытии филармонического сезона в Пскове
17 мая 2024

Псковский педагог и двое учащихся стали участниками Всероссийского форума президентов школ
17 мая 2024

Псковичам с долгами больше двух месяцев отключат газ

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...