Круглый стол на тему противодействия распространению ВИЧ-инфекции в регионе прошёл в Псковской инфекционной больнице

21:27, 17 мая 2024, ПАИ

Круглый стол на тему «Реализация мер по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории Псковской области» состоялся в Псковской областной инфекционной клинической больнице сегодня, 17 мая. Об этом ПАИ сообщили в больнице.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному дню памяти умерших от СПИДа. Участие в нём приняли сотрудники Псковской областной инфекционной клинической больницы, представители Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, регионального отделения Российского Красного Креста, территориального отдела управления Роспотребнадзора, а также общественные активисты.

Исполняющий обязанности заместителя главного врача по профилактике и борьбе со СПИД, заместитель главного врача по лабораторно-диагностической работе Галина Горбунова в ходе своего доклада отметила, что одним из самых важных итогов 2023 года стало увеличение доли населения региона, охваченного обследованием на ВИЧ-инфекцию.

При этом, по её словам, зарегистрировано на 16,4 % больше новых случаев ВИЧ-инфекции, чем за прошедший период. Наибольшие показатели заболеваемости отмечаются в Новосокольничском, Дедовичском, Гдовском, Порховском районах.

Чаще всего люди заражаются гетеросексуальным путём. Зарегистрирован только один случай заражения ВИЧ-инфекцией при перинатальном контакте, однако важно уточнить, что мать не состояла на учёте в перинатальном центре.

Также интересный факт: отмечается тенденция к снижению числа случаев ВИЧ, выявленных среди городских жителей, и их увеличению среди сельских жителей. Относительно возрастной группы информация не поменялась: преобладает заболеваемость среди лиц в возрасте 35–55 лет.

Ещё одна положительная динамика – это увеличение количества пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении и получающих АРВТ. Это важно, поскольку активное лечение помогает предотвращать развитие опасных осложнений, таких как оппортунистические инфекции и раковые заболевания.

Кроме того, приём лекарств может значительно улучшить качество жизни людей, имеющих положительный ВИЧ-статус, сохранить здоровье и продлить жизнь. Риск передачи инфекции другим людям сводится к минимуму.

В заключение участники наметили дальнейшие планы противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Они коснулись увеличения охвата населения отдалённых районов области, участия волонтёрского движения в проведении акций, раздачи информационного материала в образовательных учреждениях с целью расширения мер профилактики.

Дополнительно специалисты запланировали взаимодействие с частными лабораториями в плане отчётности об исследованиях на ВИЧ-инфекцию при содействии Управления Роспотребнадзора по Псковской области.