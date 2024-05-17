Псковский педагог и двое учащихся стали участниками всероссийского форума президентов школ

18:03, 17 мая 2024, ПАИ

Ученица Псковского многопрофильного правового лицея № 8 Анна Соловьёва, ученик Гдовской средней общеобразовательной школы Сергей Самарин и советник директоров по воспитанию Ольга Сафронова представили Псковскую область на всероссийском форуме президентов школ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Форум прошёл в Москве, в нём приняли участие 178 лидеров руководителей советов обучающихся общеобразовательных организаций, а также советники директоров по воспитанию.

Для участников были организованы мастер-классы, лекции и экскурсии. Они также смогли побывать на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и в московском офисе технологической корпорации VK.

Кроме того, в рамках мероприятия прошла встреча с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. На ней участники форума рассказали о своих инициативах. Министр, в свою очередь, предложил сделать форум ежегодным.

«Для меня это было потрясающее событие. Впервые я выступал перед министром просвещения Сергеем Кравцовым, представляя наши проекты в школе. Незабываемо!» – отметил участник форума Сергей Самарин.

Напомним, что организаторы Всероссийского форума – Российский детско-юношеский центр и Министерство просвещения РФ.