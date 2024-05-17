Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский педагог и двое учащихся стали участниками всероссийского форума президентов школ

Ученица Псковского многопрофильного правового лицея № 8 Анна Соловьёва, ученик Гдовской средней общеобразовательной школы Сергей Самарин и советник директоров по воспитанию Ольга Сафронова представили Псковскую область на всероссийском форуме президентов школ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Форум прошёл в Москве, в нём приняли участие 178 лидеров руководителей советов обучающихся общеобразовательных организаций, а также советники директоров по воспитанию.

Для участников были организованы мастер-классы, лекции и экскурсии. Они также смогли побывать на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и в московском офисе технологической корпорации VK.

Кроме того, в рамках мероприятия прошла встреча с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. На ней участники форума рассказали о своих инициативах. Министр, в свою очередь, предложил сделать форум ежегодным.

«Для меня это было потрясающее событие. Впервые я выступал перед министром просвещения Сергеем Кравцовым, представляя наши проекты в школе. Незабываемо!» – отметил участник форума Сергей Самарин.

Напомним, что организаторы Всероссийского форума – Российский детско-юношеский центр и Министерство просвещения РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 мая 2024

Лауреаты оперной премии «Онегин» выступят на закрытии филармонического сезона в Пскове
17 мая 2024

Псковский педагог и двое учащихся стали участниками всероссийского форума президентов школ
17 мая 2024

Псковичам с долгами больше двух месяцев отключат газ
17 мая 2024

Юные художники из Бежаниц победили на всероссийском конкурсе рисунков
17 мая 2024

Построен газопровод для газификации восточной части Великих Лук
17 мая 2024

До октября перекроют въезды во дворы домов на улице Шестака в Пскове
17 мая 2024

Изборский музей можно будет посетить бесплатно 18 мая
17 мая 2024

Активисты ТОС встретились в канун своего праздника в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...