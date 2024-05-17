Второй день работы II Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа» прошёл в Пскове

19:25, 17 мая 2024, ПАИ

В Пскове продолжает работу II Российско-белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа». Студенты из 60 вузов двух стран собрались на площадке ПсковГУ, чтобы предложить совместные проекты, направленные на сохранение историко-культурного наследия и диалог братских народов России и Республики Беларусь, сообщили в вузе.

Второй день форума открыла лекция заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы Виктории Федосовой на тему «Молодёжь в цифровом мире: как остаться человеком?».

Основатель Tomorrow’s render Team, XR-разработчик, амбассадор цифровых профессий, автор обучающих программ «СберОбразования» Анна Дрейнберг рассказала студентам о сохранении и трансляции культурно-исторического наследия в цифровой среде.

Тренинг под руководством начальника отдела мониторинга и анализа СМИ пресс-службы Совета Федерации и победителя третьего сезона Лиги лекторов Российского общества «Знание» Ольги Андерсон. Участники познакомились с методиками раннего разоблачения дезинформации.

Завершился день мастер-классом по проверке фактов, который провёл заместитель руководителя проекта «Образовательная гавань» Минобрнауки России Максим Бушмин, и командной работой над проектами под руководством экспертов форума.

Отметим, что форум «Индустрия медиа» проходит с 16 по 18 мая на площадке Псковского государственного университета. В нём принимают участие представители около 60 вузов России и Республики Беларусь – студенты и сотрудники пресс-служб.