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Общество

Армен Мнацаканян: Средства на выплату социальных пособий направлены в районы Псковской области в полном объеме

Средства на выплату всех социальных пособий и льгот для жителей Псковской области за декабрь в полном объеме направлены в муниципальные образования и в ближайшие дни будут начислены получателям. Об этом заявил председатель Комитета Псковской области по социальной защите Армен Мнацаканян, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

По его словам, на эти цели из регионального бюджета выделено более 200 млн рублей.

Армен Мнацаканян также напомнил, что за январь региональные пособия будут выплачены с учетом индексации, которая решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова предусмотрена в бюджете Псковской области на 2019 год и плановый двухлетний период. С 1 января увеличен размер региональных ежемесячных денежных выплат для ветеранов труда Псковской области, ветеранов труда федерального значения, многодетных семей, а также ряд детских пособий, в том числе, на содержание ребенка опекуну и приемным семьям.

Например, размер ежемесячной выплаты для ветеранов труда вырастет на 12% и составит 1 тыс. 235 рублей. Размер пособия на содержание ребенка опекуну (попечителю) и приемному родителю проиндексирован на 6,8% и в зависимости от возраста ребенка составит от 8 тыс. 898 рублей до 11 тыс. 912 рублей.

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