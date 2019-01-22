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Общество

Госдума приняла во втором чтении проект закона о механизме защиты соцвыплат при исполнительном производстве

Государственная Дума на пленарном заседании 22 января единогласно приняла во втором чтении приоритетный для фракции «Единой России» законопроект о совершенствовании механизма защиты социальных выплат гражданам при осуществлении исполнительного производства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковсокго регионального отделения партии.

Зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, представляя законопроект в нижней палате парламента, отметил, что его суть заключается в том, «чтобы в рамках исполнительного производства исключить возможность обращения взыскания на доходы граждан, на которые, согласно закону, взыскание не может быть обращено».

«По результатам рассмотрения данного проекта ФЗ в первом чтении и его подготовки ко второму чтению поступило 10 поправок, 6 из которых рекомендованы комитетом к принятию, 4 – к отклонению», - сказал он.

Ранее первый замруководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев отмечал, что «часто судебный пристав, имея предписание суда о взыскании задолженности, списывает со счетов гражданина все, в том числе и те платежи, которые не подлежат списанию, например, некоторые виды пенсий, алименты, целый ряд социальных выплат».

Они списывались, как пояснил Исаев, поскольку не были отделены на банковских счетах. В этой связи было предложено подобного рода средства зачислять на другого рода счета, что вызвало критику со стороны банковского сообщества. «У нас год ушел на согласительные процедуры, в результате ко второму чтению подготовлен согласованный вариант, который записывает строгую обязанность и банка с одной стороны, и службы судебных приставов с другой стороны при списании средств обязательно дифференцировать данные средства, отделить их от тех, которые могут быть списаны», – подчеркнул он.

В число тех средств, которые не могут быть списаны, «Единая Россия» предложила также добавить деньги, которые получают лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. «Мы считаем, что те гарантии, которые сейчас предусмотрены законопроектом, а там целый ряд мер, таковы, что не подлежащие списанию средства будут в обязательном порядке оставаться, и проблем не возникнет. Дальше будем следить за правоприменительной практикой», – сказал Исаев.

Как он заметил, в «Единой России» рассчитывают, что законопроект удастся принять до конца недели в третьем, окончательном чтении.

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