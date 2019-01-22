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Общество

«Жанну» и «Гробницу малыша Тутанхамона» можно будет увидеть в Псковском театре в феврале

В феврале в Псковском драмтеатре состоятся премьеры двух спектаклей – «Жанна» и «Гробница малыша Тутанхамона». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В частности, новую русскую драму «Жанна» покажут на сцене театра 3,5,6, 23,24 февраля, а комикс без антракта «Гробница малыша Тутанхамона» - 9,21,24 февраля.

По словам представителей театра, «Жанну» Ярославы Пулинович российские театры ставят с удовольствием, так как уже «почувствовали потенциал хорошо сделанной пьесы». По сюжету, богатая провинциалка пятидесяти лет Жанна, сколотившая состояние в лихие 90-е годы, хозяйка сети супермаркетов «Вкуснятина», живет с молодым любовником, работающим у нее в фирме. И вдруг узнает, что парень ее оставляет, что у него уже давно есть молодая девушка, к тому же беременная.

Постановщик спектакля - главный режиссер Ростовского молодежного театра Михаил Заец. В главной роли - известная актриса Псковского театра Ирина Смирнова, а также актеры Сергей Попков заслуженный артист России, Камиль Хардин, Ксения Тишкова. Спектакль предназначен для зрителей старше 18 лет.

Спектакль по произведению молодого американского драматурга Оливии Дюфо «Гробница малыша Тутанхамона» в постановке молодого режиссера Елизаветы Бондарь - это сценическая премьера пьесы не только в России, но и в Европе. 

«В жизни художницы Джейн Хейли происходят два важных события. Ее номинируют на очень известную премию в области комикса. И она теряет дочь: та кончает с собой, выпив керосин, — странно, глупо, без видимых причин. Но Джейн продолжает рисовать главный комикс своей жизни, а реальность и вымысел по мотивам египетских древностей сплетаются для нее в один кровоточащий узел», - говорится в аннотации к постановке.

Пьесы «Гробница малыша Тутанхамона» и «Год петуха» Оливии Дюфо были удостоены престижного приза газеты New York Times.  В спектакле заняты: Наталья Петрова, Дарья Чураева, Евгений Терских, Денис Кугай, Анна Шуваева. Для зрителей старше 18 лет.

Билеты можно приобрести в кассе театра или на сайте фестиваля.

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