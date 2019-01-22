Вставать на воинский учет по месту проживания обязала россиян Госдума

15:26, 22 января 2019, ПАИ

В России граждане должны будут вставать на воинский учет по месту фактического проживания. Как пишет газета «Известия», соответствующий законопроект сегодня на пленарном заседании приняла Госдума.

Ранее встать на учет в военкомате можно было только по месту жительства, либо по месту пребывания.

«Принятым законом на граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или месту пребывания, возлагается обязанность вставать на воинский учет по месту их фактического проживания», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.